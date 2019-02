POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Polizeiinspektion Goslar

Körperverletzung und Beleidigung

Samstag, 16.02.2019, 04.40 Uhr Bad Harzburg, OT Harlingerode In der Wohnung einer 24-jährigen Bad Harzburgerin kam es zu Streitigkeiten mit ihrem 24-jährigen Ex-Freund. Dabei schlug der Ex-Freund der 24-Jährigen mehrfach ins Gesicht und würgte sie. Durch die Schläge wurde das Opfer nur leicht verletzt. Während der Sachverhaltsaufnahme in der Wohnung wurden die eingesetzten Beamten durch den 24-Jährigen beleidigt. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren, wegen Körperverletzung und Beleidigung, eingeleitet.

Körperverletzung

Samstag, 16.02.2019, 18.00 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Julius-Straße, Bushaltestelle Bahnhofsvorplatz Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Bad Harzburg schlug auf zwei Jugendliche aus Goslar, 14 u. 15 Jahre alt, im Bereich der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz in Bad Harzburg, ein. Durch die Schläge wurde das eine Opfer am Ohr verletzt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Schläger eingeleitet.

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Sonntag, 17.02.2019, 00.55 Uhr Bad Harzburg, Kreisstraßen 46, Höhe Gut Radau Ein Pkw VW Golf wurde von einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg am o.a. Ort angehalten, weil ein Rücklicht defekt war. Während der Kontrolle wurde bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Vienenburg starker Alkoholgeruch bin der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest durch den Fahrzeugführer am Kontrollort verlief positiv. Ein weiterer Atemalkoholtest in Goslar ergab einen Wert von 1,16 Promille bei dem Fahrzeugführer. Daraufhin wurde eine Blutentnahme sowie die Führerscheinsicherstellung bei der Person angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

