POL-GS: Pressebericht des Polizeikommissariats Oberharz vom 07.09.2018

Goslar (ots) - Körperverletzer landet im Polizeigewahrsam

Am Montag, 06.09.2018, kam es, gegen 17:00 Uhr, in Clausthal-Zellerfeld zu Streitigkeiten zwischen drei amtsbekannten Personen. Im Verlauf dieser Streitigkeit verletzte der 27-Jährige Beschuldigte eines der beiden weiblichen Opfer, mit einem spitzen Gegenstand, am Kopf, das andere am Handballen und entfernte sich dann vom Tatort. Beide Opfer wurden hierbei leicht verletzt und begaben sich in ärztliche Behandlung. Kurze Zeit darauf trat der Beschuldigte wieder auf den Plan und kündigte weitere Straftaten an. Hier wurde er dann durch die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Oberharz, nach vorangegangenen Widerstandshandlungen, fixiert und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Goslar zugeführt. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Betrügerbande in Hahnenklee auf die Schliche gekommen

Am Montag, 06.09.2018, wird den Beamten des Polizeikommissariats Oberharz, gegen 10:30 Uhr, ein möglicher Einmietbetrug gemeldet. Hierbei hat sich eine dreiköpfige Personengruppe über das Wochenende in einem Hahnenkleer Hotel eingemietet und wollte das Haus verlassen ohne die entstandene Rechnung beglichen zu haben. Außerdem haben die Personen mehrere Gegenstände aus dem Hotel entwendet. Während der Sachverhaltsaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die drei Personen mit unterschlagenen Fahrzeugen unterwegs waren. Weiterhin waren an beiden Fahrzeugen gestohlene Kennzeichen montiert und einer der Fahrzeugführer war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die benutzten Fahrzeuge wurden vor Ort durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Alle drei Personen hatten bundesweit einschlägige polizeiliche Erkenntnisse. Die Personen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Unterschlagung, Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

