POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 07.09.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin Am 06.09.2018, 10.30 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Seesen mit seinem PKW die Jacobsonstraße und wollte dort auf ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah er eine 56-jährige Frau aus Seesen, die mit ihrem Fahrrad in gleicher Richtung fuhr und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zur Kollision, wobei am Fahrrad und am PKW ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 2000 Euro entstand. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. (Bür)

