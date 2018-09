POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 07.09.2018.

Goslar (ots) - Abgelegte Stämme und Böschung offenbar in Brand gesetzt.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, 15.25 Uhr, wurde von einem Zeugen festgestellt, dass an einem Feldweg, Verlängerung des Harzweges, drei übereinanderliegende Stämme einer Pappel sowie ca. 15 qm einer Böschung brannten. Auf Grund der bislang durchgeführten Ermittlungen ist eine Inbrandsetzung nicht auszuschließen. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglcherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Harzweges festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Motorradfahrer leicht verletzt.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, 08.45 Uhr, befuhr eine 67-jährige Goslarerin mit ihrem silberfarbenen VW Caddy mit GS-Kennzeichen die Marienburger Straße und beabsichtigte nach links in die Königsberger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 16-jährigen Bad, der in diesem Bereich mit seinem rot-weißen Motorrad Honda XLR 125 mit GS-Kennzeichen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Bad Harzburger anschließend mit einem am Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen Toyota Auris mit GS-Kennzeichen kollidierte. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens ins Goslarer Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

