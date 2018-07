POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsüberwachung:

Im Rahmen der Überwachung des Straßenverkehrs führte die Polizei in Bad Harzburg am Donnerstag, den 05.07.2018, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf nicht angelegte Rückhaltesysteme/Gurte und das Telefonieren mit dem Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt gelegt. Es wurden dabei 7 Verstöße wegen der Handynutzung und 3 wegen nicht angelegtem Gurt geahndet.

Lkw verlor Ladung:

Am Donnerstag, den 05.07.2018, kam die Polizeistreife beim Befahren der B 4 auf einen haltenden Lkw hinzu, der offensichtlich gerade seine Ladung verloren hatte, so dass eine sofortige umfangreiche Absicherung der Gefahrenstelle erfolgte. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass die Ladung auf dem Sattelauflieger nur ungenügend gesichert transportiert wurde. Gegen den Fahrer und den Halter/Firmenbetreiber wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Strohballen in Brand gesetzt:

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Donnerstag, den 05.07.2018, gegen 22.10 Uhr in der Feldmark von Westerode im Bereich eines kleinen Waldstückes ein Strohballen angezündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden, bevor es sich möglicherweise ausbreiten konnte. Es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen vermutlich vorsätzlicher Brandstiftung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell