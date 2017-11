POL-MFR: (1879) Einbrecher waren zu laut

Roth (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (13.11.2017) versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Abenberg (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von circa 04:30 Uhr bis circa 05:00 Uhr versuchten sich die Einbrecher über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ebersbacher Straße zu verschaffen. Die Unbekannten gingen hierbei so laut zu Werke, dass die Bewohner durch den Krach aufwachten. Hiervon aufgeschreckt ergriffen die Einbrecher die Flucht, vermutlich mit einem in der Nähe geparkten Auto. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

