POL-GS: POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 06.07.2018

Goslar (ots) - Pressebericht vom 06.07.2018

Bedrohung / Häusliche Gewalt

Am 05.07.2018, um 18.45 Uhr, kam es in einem MFH in 38723 Seesen, Schützenallee 11, zu einer Bedrohung zwischen Ex-Partnern. Hierbei bedrohte der ehemalige Partner das Opfer verbal. Zu Tathandlungen ist es nicht gekommen. Der Beschuldigte hatte bereits vor dem Eintreffen der Polizei die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei Seesen nahm die Ermittlungen auf und leitete gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren ein.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrzeugführerin

Am 05.07.2018, um 22.30 Uhr, befuhr eine 39 jährige Fahrzeugführerin aus Seesen mit ihrem PKW die K 58, von Rhüden kommend in Rtg. Bilderlahe. Hinter der Einmündung zur K 53 kam die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Chausseebaum. Die Fahrzeugführerin verstarb am Unfallort. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

