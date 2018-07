POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 06.07.18

Goslar (ots) - Parfümartikel gestohlen, Angestellten weggeschubst und geflüchtet.

Goslar. Am Donnerstag, 12.26 Uhr, wurde eine bislang unbekannte männliche Person von einem Angestellten dabei beobachtet, als er in einem Drogeriemarkt in der Breiten Straße mehrere Parfümatikel in einer Tasche verstaute und anschließend die Verkaufsräume verließ, ohne zuvor den Kaufpreis entrichtet zu haben. Als er daraufhin vom Angestellten angesprochen wurde, schubste er ihn und riss sich, nachdem er von ihm festgehalten wurde, los und flüchtete in Richtung Schulstraße. Der Mann wurde mit ca. 175 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, führte eine schwarze Laptop-Tasche mit sich, beschrieben. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat durchgeführte Fahndung führte nicht mehr zur Feststellung der Person. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Abdeckung gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 18.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die untere mit Schrauben befestigte Edelstahlabdeckung der Werbetafel eines Autohauses in der Bornhardtstraße. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bei Festnahme Polizeibeamten beleidigt.

Goslar. Am Mittwochmittag, 12.10 Uhr, wurde ein 37-jähriger Goslarer von einer Streifenwagenbesatzung im Reiseckenweg/Ecke Rosenberg kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Überprüfung konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle bestanden. Bei der daraufhin erfolgten Festnahme beleidigte der Goslarer einen eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter Betäubungsmitteleinfluß Auto gefahren.

Goslar. Am Donnerstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, wurde ein 48-Jähriger aus Seesen mit seinem Fahrzeug im Nonnenberg kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der auch eingeräumt wurde. Der Fahrer mußte sich anschließend einer Blutprobenentnahme unterziehen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Goslar. Ein Zeuge konnte am Donnerstag, 28.06.18, gegen 16.05 Uhr, den Fahrer eines schwarzen VW Golf mit GS-Kennzeichen dabei beobachten, als er mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtseinparken gegen einen in der Bäckerstraße/Ecke Spitalstraße abgestellten und bislang unbekannten grauen Pkw fuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer/Eigentümer des grauen Pkw sowie Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

