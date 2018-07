POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Diebstahl von Geldbörsen aus unverschlossenem Fahrzeug:

Zwei Mitarbeiter einer Baufirma machten am Dienstag, den 03.07.2018, eine Anzeige bei der Polizei, nachdem ihnen die Portmonees gestohlen worden sind. Sie hatten ihr Firmenfahrzeug im Waldgebiet nahe der Eckertalsperre gegen 09.00 Uhr abgestellt und nicht verschlossen. Die Arbeitstaschen ließen sie im unbeaufsichtigten Fahrzeug zurück. Bei der Rückkehr gegen 12.00 Uhr, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Geldbörsen daraus weggenommen hatten.

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Am Dienstag, den 03.07.2018, meldete sich die Fahrerin eines weißen Nissan Note bei der Polizei um einen Unfall mit Fahrerflucht anzuzeigen. Das Fahrzeug parkte in der Zeit vom Montag, den 02.07.2018, 08.00 Uhr, bis zum 03.07.2018, 08.00 Uhr, in der Ilsenburger Straße vor dem Haus Nr. 73 c am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr zum parkenden Fahrzeug habe sie eine neue Delle an der Fahrerseite unterhalb des Außenspiegels festgestellt. Ein Verursacher habe sich nicht gemeldet bzw. ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann melde sich bitte beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg.

