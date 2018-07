POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 05.07.2018

Goslar (ots) - Diebstahl einer elektrischen Krankenfahrhilfe

In der Zeit vom 03.07.2018, 21.00 Uhr, bis 04.07.2018, 09.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter eine elektrische Krankenfahrhilfe im Wert von 400 Euro in Bornhausen in der Straße Schallerwinkel. Das Fahrzeug war durch eine Kette und durch ein Schloss gesichert und stand unter einem Carport. Geschädigt wurde ein 51-jähriger Mann aus Bornhausen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen. (bür)

Sachbeschädigung an PKW

Am 04.07.2018, in der Zeit von 00.30 bis 09.30 Uhr, trat ein bisher unbekannter Täter den linken Außensiegel eines PKW eines 56-jährigen Mannes aus Hahausen, der in Münchehof in der Straße Unter den Linden abgestellt war, ab. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. (bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell