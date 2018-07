POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 05.07.18.

Goslar (ots) - Mit Wasser übergossen, Schläge erhalten.

Goslar. Am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, goss ein 35-jähriger Goslarer einer bislang unbekannten männlichen Person, die hinter ihm an der Kasse eines Lebensmittel-Discounters in der Marienburger Straße stand, Wasser über den Kopf. Nachdem beide anschließend den Supermarkt verlassen hatten, schlug der Unbekannte dem Goslarer zweimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernten sich beide vom Ort des Geschehens. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während der angegebenen Zeiträume entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mit Glasflaschen um sich geworfen, Polizeibeamte beleidigt.

Goslar. Am Mittwochabend, gegen 21.25 Uhr, erschien der 35-jährige Goslarer, der eine knappe halbe Stunde zuvor Opfer einer Körperverletzung geworden warf, erneut vor dem Lebensmittel-Discounter in der Marienburger Straße, warf bei dieser Gelegenheit allerdings mit Glasflaschen um sich und pöbelte die Kundschaft an. Kurz darauf entfernte er sich wieder, konnte allerdings von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung in der Robert-Koch-Straße angetroffen werden. Auf Grund seiner Alkoholisierung sollte er daraufhin zum Schutz der eigenen Person der Gewahrsamszelle in die Polizeidienststelle gebracht werden. Dabei leistete er jedoch massiv Widerstand, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten und versuchte sie anzuspucken. Es gelang jedoch, ihm Handfesseln anzulegen und in das Transportfahrzeug zu bringen. In der Folge versuchte er darüber hinaus, sich selbst zu verletzen, wurde daraufhin einer Ärztin und einer Ordnungsbeamtin des Landkreises vorgestellt und anschließend in ein Liebenburger Fachkrankenhaus eingewiesen.

Steinmauer beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Dienstag, 26.06.18, 008.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10.00 Uhr, wurde die Steinmauer eines Bildungshauses in der Zeppelinstraße offenbar durch ein Fahrzeug, vermutlich eines Lieferanten, beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

