POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.07.2018

Goslar (ots) - Am Mittwoch, den 04.07.2018, gegen 20.50 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die rechte Vorderscheibe eines am Waldschwimmbad in Clausthal-Zellerfeld parkenden Pkw beschädigt. Dabei wurde, vermutlich mit einer Bierflasche, das rechte vordere Fenster eines Fahrzeuges aus dem Zulassungsbezirk OHA eingeschlagen. In der Folge wurde eine der hinteren Türen geöffnet und eine Schachtel Zigaretten aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendet.

Zeugen des o.g. Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Oberharz unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen.

i.A. Reckewell, PK'in

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



