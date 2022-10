Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schwülper (ots)

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche ereignete sich in Schwülper ein Verkehrsunfall. Ein bislang Unbekannter bzw. eine bislang Unbekannte fuhr am Abend an einem am Seitenrand der Poststraße ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan in weißer Lackierung vorbei. Dabei stieß die Fahrerin bzw. der Fahrer mit ihrem bzw. seinem Auto an die vordere, linke Seite des Tiguan, dessen Radkastenabdeckung dadurch abgerissen wurde. Anschließend setzte die Verursacherin bzw. der Verursacher die Fahrt unerlaubt fort, ohne den Unfall anzuzeigen. Dieser ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 18:50 Uhr.

Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 9123-0 entgegengenommen.

