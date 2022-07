POL-GF: Verkehrskontrolle deckt unerlaubte Fahrt auf

Gifhorn (ots) - Zu einem Unfall mit zwei beteiligten Autos auf der Hamburger Straße in Gifhorn wurde am Dienstagabend die Polizei Gifhorn gerufen. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem BMW hinter einem 30-Jährigen in dessen VW auf der Hamburger Straße in Richtung Norden. In Höhe der Einfahrt zum dortigen Einkaufszentrum setzte der BMW unvermittelt zum Wenden an. Der 21-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum ...

mehr