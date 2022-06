Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Hankensbüttel (ots)

Bereits in den Zeiträumen 24.05.22 bis 25.05.2022 und 27.05.22 bis 28.05.2022 kam es zu zwei Sachbeschädigungen in Hankensbüttel. Tatorte waren zwei Wohnhäuser, eins an der Goethestraße, das andere An der Gerichtslaube im Ortsteil Isenhagen. Unbekannte beschädigten je eine Fensterscheibe, benutzt wurde dazu nach ersten Ermittlungen eine Zwille oder ein Luftdruckgewehr. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 400 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter 05832-979340 an die Polizei in Hankensbüttel.

