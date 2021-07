Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einsatzfahrzeug in Unfall verwickelt

Gifhorn (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es in Gifhorn zu einem Unfall mit Verletzten, in dem auch ein Einsatzfahrzeug der Polizei Gifhorn beteiligt war.

Um 17:43 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Gifhorn per Notruf über einen Unfall mit einem verletzten Kind an der Braunschweiger Straße in Gifhorn informiert. Daraufhin fuhren zwei Polizeibeamtinnen, 23 und 27 Jahre alt, mit ein Praktikanten in Richtung des Unfallorts. Die Fahrt erfolgte unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn).

An der Kreuzung Allerstraße, Rothstraße und Hindenburgstraße wollte der Funkstreifenwagen von der Hindenburgstraße nach links auf die Allerstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Ateca der auf der Allerstraße vom Schillerplatz kommend in Richtung Stadthalle fuhr. In diesem Pkw saßen ein Gifhorner als Fahrer und neben ihm seine Beifahrerin.

Durch den Unfall wurden die beiden Beamtinnen und die beiden Personen aus dem Seat verletzt und ins Krankenhaus Gifhorn gebracht. Der Praktikant blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden, die Höhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache (u.a. zur Ampelschaltung) wurden noch am Ort durch die Polizei Wolfsburg übernommen.

Alle Fragen zum Unfall richten Sie bitte ab morgen an die Pressestelle der Polizei Wolfsburg.

