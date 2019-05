Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 7.000 Besucher beim Tag der offenen Tür

Gifhorn (ots)

Beim Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Braunschweig, der in diesem Jahr von der Polizeiinspektion Gifhorn ausgerichtet wurde, fanden insgesamt gut 7.000 Besucherinnen und Besucher den Weg aufs Veranstaltungsgelände an der Hindenburgstraße und am Knickwall. Zeitweise befanden sich mehr als 2.500 Menschen gleichzeitig auf dem Polizeihof und auf der Freifläche der benachbarten Sportanlage "Bleiche".

