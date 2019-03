Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zaunpfeiler umgefahren - Fahrer flüchtig

Gifhorn (ots)

Am Samstag, 09.03.19, in der Zeit zwischen 15:00h und 15:30h kam es in der Ludwig-Jahn-Straße in Gifhorn zu einem Unfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat hierbei einen massiven Zaunpfeiler an der Ecke Carl-Diem-Straße angefahren und diesen sowie insgesamt 5m Metallzaun beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt. Da es sich bei der Örtlichkeit um den Parkplatz des Sportzentrum Süd bzw. des Jugendzentrum Grille handelt und dieser zur Vorfallzeit doch stark befahren wird, dürfte der Vorfall und der Verursacher durch Zeugen bemerkt worden sein. Wer hierzu Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Gifhorn unter der Rufnummer 05371/980-0.

