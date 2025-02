POL-PB: Unfall im Berufsverkehr führt zu Verkehrsbehinderungen

Kreis Paderborn (ots) - (md) Bereits am vergangenen Dienstag, 04.02. und am Montag, 10.02. wurden Senioren und Seniorinnen im Kreis Paderborn Opfer von Taschendiebstählen in Supermärkten. Am 04.02 erledigte ein 84-jähriger Senior seine Einkäufe in einem Discounter an der Torfbruchstraße in Lichtenau. Die Geldbörse trug er in der offenen Jackentasche bei sich und stelle beim Bezahlen fest, dass diese nicht mehr an ...

mehr