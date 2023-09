Polizei Paderborn

POL-PB: Vier verletzte Radfahrerinnen

Paderborn (ots)

(MH) Am Donnerstagmorgen haben sich in Paderborn vier Radfahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Unfall ereignete sich auf der Straße Meerschlag in Paderborn-Wewer. Eine 24-ährige Pedelecfahrerin, die einen Fahrradhelm trug, war gegen 06.40 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Salzkotten unterwegs. Ein Bus, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, scherte auf ihre Fahrbahn aus, um an zwei am Straßenrand geparkten Autos vorbeizufahren. Die 24-Jährige versuchte auf den Gehweg auszuweichen, um ihre Fahrt ohne Abbremsen fortzusetzen und rutschte dabei mit ihrem Vorderrad vom Bordstein ab. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus.

Leichte Verletzungen zog sich ebenfalls eine 17-jährige Fahrradfahrerin auf der Kilianstraße zu. Die Schülerin, die einen Helm trug, war gegen 07.50 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Kasseler Tor unterwegs, als von einem Parkplatz aus eine 34-Jährige in einem VW Golf in die Kilianstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die 17-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Golfs. Sie wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Auch im Einmündungsbereich der Giersmauer zur Heiersstraße stießen gegen 08.30 Uhr eine Radfahrerin und ein Auto zusammen. Die 18-jährige Frau hatte den Fahrradschutzstreifen der Heiersstraße aus Richtung Detmolder Straße kommend befahren. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines Smarts übersah die Radfahrerin, als sie von der Giersmauer aus nach rechts auf die Heiersstraße abbiegen wollte. Die 18-Jährige, die einen Helm trug, stürzte zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Auf dem Rotheweg in Paderborn kollidierte eine 31-jährige Pedelecfahrerin, die in Richtung Dr.-Rörig-Damm unterwegs war, gegen 08:40 Uhr mit einem Honda Civic. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand der Gegenfahrbahn. Vermutlich war die Frau abgelenkt, da sie zuvor mit einem Hosenbein in einer Getränkehalterung ihres Rades hängen geblieben war und schließlich in den Gegenverkehr geraten. Sie stürzte auf die Motorhaube des Hondas und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus.

