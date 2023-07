Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer vom Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt

Borchen, Hellenberg (ots)

(hajs) Am späten Nachmittag gegen 17:15 Uhr kam es am westlichen Ortsrand Borchens zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz zuvor befuhr ein 74-jähriger aus Borchen in Begleitung seiner Frau auf seinem Fahrrad den Almeradweg am westlichen Ortsrand Borchens. Am Hellenberg (K 20) angekommen wollte er die dortige Fahrbahn überqueren, um seine Fahrt auf dem gegenüberliegenden Radweg fortzusetzen. Dabei wurde er jedoch vom Opel Crossland einer 50-jährigen Paderbornerin erfasst, die von Borchen in Richtung Alfen unterwegs war. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und musste vor Ort notärztlich versorgt werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 74-Jährige danach in eine Klinik nach Bielefeld geflogen. Eine Notfallseelsorgerin erschien zur Betreuung der Ehefrau an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger angefordert, weiterhin wurden Spezialisten vom Verkehrsunfallaufnahmeteam der Paderborner Polizei vor Ort eingesetzt. Der Hellenberg wurde im Bereich der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt.

