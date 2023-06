POL-PB: Schwerer Arbeitsunfall im Wohnhaus-Rohbau

Paderborn (ots) - (mb) Die anhaltende Trockenheit birgt erheblich Waldbrandgefahren - auch dann, wenn viel Wasser in der Nähe ist. Am Montagabend meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr eine Gruppe junger Leute, die am Waldrand des Habichtsees ein Feuer entzündet hatten. Die eingesetzte Polizeistreife traf am See auf sechs Jugendliche und Heranwachsende, die am Sandstrand ein Lagerfeuer etwa zwei Meter vom Buschwerk entfernt ...

