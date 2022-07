POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person am Samstagabend

Paderborn (ots) - (mb) Von Mittwoch auf Donnerstag ist am Frankfurter Weg ein Einbruch in ein Restaurant eingebrochen worden. Der Tatort liegt in zweiter Reihe nahe der Kreuzung Wollmarktstraße. Unbekannte Täter stiegen über Nacht durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Restaurant ein und entwendeten dort Bargeld, ein Handy und einen Computer. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen. ...

