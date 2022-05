Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfall auf Boker Straße

Delbrück (ots)

(mb) Eine Frau und ein Mann sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Boker Straße leicht verletzt worden.

Ein 51-jährige Opelfahrerin fuhr gegen 14.25 Uhr auf der Boker Straße in Richtung Boke. Kurz vor der Einmündung zur Straße Wallfahrt, in die sie einbiegen wollte, blinkte sie nach links. Wegen Gegenverkehr musste die Frau zunächst anhalten. Hinter ihr hielt ein Bullifahrer. Als die Opelfahrerin nach links abbog, fuhr ein 25-jähriger Mercedesfahrer links an dem Bulli vorbei und prallte frontal gegen Fahrertür des Opels. Er zog sich dabei ebenso wie die Opelfahrerin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn, wo sie ambulant versorgt wurden. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

