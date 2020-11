Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in eine Wohnung

Büren, HoppenbergBüren, Hoppenberg (ots)

(AM) Am Freitag, den 27.11.2020 in der Zeit zwischen 16:30 und 19:00 Uhr versuchten unbekannte Tatverdächtige über den rückwärtigen Bereich in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Sie beschädigten dabei eine Terrassentür. Bei der Tatausführung wurden sie durch die Besitzerin überrascht und flohen in unbekannte Richtung.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen , die im fraglichen Zeitraum in der Umgebung des Hoppenbergs verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

