Polizei Paderborn

POL-PB: Opferstockdiebe in Kirchen

Paderborn (ots)

(mb) In Sande und Schloß Neuhaus haben sich Diebe an Opferstöcken in Kirchen zu schaffen gemacht.

Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr stellte eine Kirchenmitarbeiterin der St. Marien Kirche an der Sennelager Straße in Sande fest, dass der Opferstock aus der Halterung gerissenen worden war. An das Geld waren die Täter jedoch nicht gelangt. Im Eingangsbereich lagen einige Teelichter auf dem Boden. Die Tat muss zwischen 10:00 Uhr und 20.00 Uhr verübt worden sein.

In der Christus-Kirche an der Bielefelder Straße in Schloß Neuhaus wurde am Montagnachmittag eine ähnliche Tat festgestellt. Diesmal wurden zwei Täter gefilmt, wie sie gegen 14.30 Uhr den rollbaren Opferstock durch eine Notausgangstür aus der Kirche herausschoben und noch auf dem Kirchengelände aufbrachen. Sie entwendeten das Geld aus dem Behälter.

Beide Tatverdächtige waren 16 bis 18 Jahre alt. Einer wirkte südländisch, hatte schwarze, gewellte, kurze Haare mit Undercut und trug eine hellblaue Jeanshose mit Löchern, einen graublauen Hoodie sowie schwarze Turnschuhe. Er hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Der andere hatte extrem kurzes helles Haar, fast eine Glatze. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jogginghose mit blauen Seitenstreifenmuster, einem dunklen Blouson, dunkler Basecap und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

