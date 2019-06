Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin von Bus erfasst

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heierswall ist am Freitagvormittag ein Bus mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die 41-jährige Frau hatte um 09.50 Uhr vom Maspernplatz aus, zunächst die dichtbewachsene Böschung sowie einen 1,20 Meter hohen Zaun zum Heierswall überwunden und dann die Fahrbahn betreten. Dabei kam es zur Kollision mit dem Bus, der in Richtung Heierstor unterwegs war. Dieser war bis auf den 49-jährigen Fahrer unbesetzt. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde zunächst durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht und von dort aus mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Heierswall war in Fahrtrichtung Detmolder Straße für die Zeit der Unfallermittlungen etwa 90 Minuten lang gesperrt.

