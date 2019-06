Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Baumarkt gescheitert

Paderborn (ots)

(mb) Am späten Montagabend haben Täter versucht, an der Marienloher Straße Ecke Heisenbergstraße in Schloß Neuhaus in einen Baumarkt einzusteigen.

Eine Zeugin hatte gegen 22.54 Uhr eine zerstörte Scheibe entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Alarmanlage des Markts hatte auch ausgelöst. Am hinteren Eingang war eine Scheibe eingeschlagen worden. Mit einem Polizeidiensthund wurde das Gebäude durchsucht. Personen konnten dabei nicht entdeckt werden. Vermutlich waren die Täter nicht in den Baumarkt eingedrungen und ohne Beute geflüchtet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

