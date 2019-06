Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delbrück (ots)

(ob)Am Samstagvormittag wurde ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Delbrück leicht verletzt. Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Ostenländer Straße in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Opel Vectra die Ostenländer Straße in Gegenrichtung. Sie beabsichtigte nach links in die Valepagestraße einzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer kam. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell