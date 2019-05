Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall bei Überholvorgang

Delbrück-Steinhorst (ots)

(khp) Am Montagnachmittag kam es in Delbrück-Steinhorst zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs. Gegen 14:48 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann die Kaunitzer Straße in Richtung Kaunitz. Mit seinem Mercedes Benz schleppte er den VW Polo eines 22-Jährigen ab. Ein hinter dem Gespann fahrender LKW eines 53-Jährigen setzte kurz vor einer Linkskurve zum Überholen an und nutzte dafür die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein VW Passat entgegenkam. Der 39-jährige Fahrer des VWs leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine hinter dem Passat fahrende 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr mit ihrem Fiat auf den VW auf. Nach der Kollision drehte sich das Fahrzeug und kam an der gegenüberliegenden Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer des VWs wurde mit einem Krankenwagen schwer verletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Sein Auto und der Fiat wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro.

