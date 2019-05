Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Paderborn (ots)

(khp) Am Sonntagmittag kam es in Neuenbeken zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Gegen 12.50 Uhr war der 77-jährige Fahrer eines VWs auf der Gogrevenstraße in Fahrtrichtung Altenbeken unterwegs. Beim Abbiegen in die Alte Amtsstraße übersah er einen 51-jährigen Mann, der mit seiner Suzuki auf der Straße in Richtung Bad Lippspringe fuhr. Beim Zusammenstoß kippte der Kradfahrer auf die rechte Seite und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell