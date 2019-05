Polizei Paderborn

POL-PB: Auto fährt auf der B1 in die Leitplanke

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Glück im Unglück hatte am Montagmittag ein 82-jähriger Autofahrer auf der B 1. Dort war er mit seinem VW Golf gegen 13.10 Uhr in Fahrtrichtung A 33 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache zog das Fahrzeug kurz vor der Abfahrt Dubelohstraße nach rechts und kollidierte mehrfach mit der Leitplanke bis das Auto schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte den Golf selbständig verlassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während der Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so dass die B1 für etwa 45 Minuten nur einspurig in jede Fahrtrichtung befahrbar war. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell