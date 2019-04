Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall mit 1 Getöteten, 2 schwerverletzten Kindern und einer leicht verletzten Person

Salzkotten (ots)

Freitag, 19.04.19, 13:17 h, Salzkotten

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Verner Straße von Verne in Richtung Salzkotten. Zeitgleich befuhr eine 37-jährige Radfahrerin die Verner Straße in gleicher Richtung. Im Kindersitz ihres Fahrrads saß ihre 3-jährige Tochter und vor ihr fuhr ihre 6-jährige Tochter mit ihrem Kinderfahrrad. Der Pkw-Fahrer fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf das Rad der 37-jährigen auf und stieß anschließend gegen das Fahrrad der 6-jährigen. Die 37-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bielefeld geflogen, verstarb aber später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die beiden Mädchen wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Schadenshöhe: 5 800,-- EUR

