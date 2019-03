Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Paderborn (ots)

(khp) Am Montagmorgen wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Driburger Straße schwer verletzt.

Der 36-jährige Elektroradfahrer fuhr gegen 09.00 Uhr auf dem Fußweg links der Driburger Straße stadtauswärts. In der Einfahrt zu der Barker Barracks lenkte er nach rechts Richtung Straße. Zeitgleich bog eine 28-jährige Fordfahrerin von der Driburger Straße nach links in die Kaserneneinfahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der Pedelec-Fahrer stürzte. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt Verletzungen am Kopf. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

