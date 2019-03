POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner zur Tatzeit im Haus

Polizei Paderborn

(khp) Am Montagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Behrenteich eingebrochen.

Die Bewohner befanden sich im Obergeschoß des Hauses und hörten gegen 20:45 Uhr ein Geräusch welches zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Gegen 21:15 Uhr bemerkten sie die eingeschlagene Terrassentür im Erdgeschoss und stellten den Einbruch fest. Die Einbrecher entwendeten einen Laptop sowie ein Portmonee und entkamen unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060.

