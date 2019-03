Polizei Paderborn

POL-PB: Farbschmierereien in Altenbeken und Paderborn

Paderborn/Altenbeken (ots)

(khp)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Altenbeken und Paderborn zahlreiche Farbschmierereien hinterlassen. Betroffen war unter anderem die Lise-Meitner Schule nebst einer benachbarten Kindertagesstätte in Paderborn.

Die Täter hatten die Gebäudewand der Schule sowie mehrere Glasscheiben mit Farbe besprüht. Ebenso beschmiert wurde eine Wand der Kindertagesstätte in der Nachbarschaft zur Schule. Die Polizei geht aktuell von einer Tatzeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, aus. In einem ähnlichen Zeitraum wurde zudem in der Straße "Nasse Wenne" ein Auto besprüht.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen waren unbekannte Täter auch in Altenbeken unterwegs. Sie besprühten mehrere Häuserwände und Mauern im Bereich der "Adenauerstraße", "Bahnhofstraße" und der "Untere Sage" mit Farbe. Auch das Schaufenster einer Apotheke und eine Bushaltestelle wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

