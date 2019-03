Polizei Paderborn

POL-PB: Altöleimer auf Brücke abgestellt

Paderborn (ots)

(mh) Das hätte auch anders ausgehen können. Auf der Brücke über dem Bach "Jothe", die in Paderborn-Elsen unter anderem an der Straße "Im großen Winkel" verläuft, hatte am Donnerstagabend ein aufmerksamer Zeuge gegen 19.00 Uhr zwei schwarze Plastikeimer entdeckt. Sie haben ein Fassungsvermögen von etwa 10 Litern und waren bis zum Rand mit Altöl gefüllt.

Wegen des stürmischen Wetters bestand die Gefahr, dass die Eimer umkippen und das Öl in den Bach gelangt. Zudem drohten sie aufgrund des starken Regens überzulaufen. Die Feuerwehr Paderborn entsorgte das Altöl.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder etwas über die Herkunft der Eimer sagen können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell