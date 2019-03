Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher erbeuten Bargeld

Büren (ots)

(mh) Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Café in der Mühlenstraße in Büren eingebrochen.

Der Inhaber hatte das Café am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr verlassen. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr. Der Täter war über ein Fenster an der "Mühlenstraße" in das Café gelangt. Dort entwendete sie Bargeld und verließen das Café über die Terrassentür in Richtung des Mauritius-Gymnasiums.

Die Polizei bittet Zeugen, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

