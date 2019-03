Polizei Paderborn

POL-PB: Junge Autofahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Lichtenau (ots)

(uk) Eine junge Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag zwischen Lichtenau und Willebadessen schwer verletzt worden. Die 19-jährige war gegen 13.47 Uhr auf der Kreisstraße 26 in Richtung Willebadessen unterwegs, als sie in einem Waldgebiet nach einer Kuppe eine leichte Linkskurve auf der schneebedeckten Straße befuhr. Dabei geriet sie mit ihrem Kleinwagen außer Kontrolle. Der Ford Ka drehte sich, rutschte rückwärts über den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und durch einen Graben und prallte anschließend mit dem Heck gegen einen Baum. Die junge Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße musste bis gegen 15.00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell