POL-PB: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver auf Wewerstraße gesucht

Paderborn (ots) - (mb) Die Polizei sucht Zeugen eines rücksichtslosen Überholmanövers, bei dem am Samstagabend andere Autofahrer auf der Wewerstraße bei Elsen gefährdet wurden.

Ein Fordfahrer (51) fuhr gegen 19.45 Uhr von Wewer nach Elsen. In der Kurve nach der Bahnüberführung kam ihm ein Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der unbekannte Pkw überholte in der Kurve trotz Gegenverkehrs drei andere Autos. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der Fordfahrer eine Vollbremsung durchführen. Nur knapp vor dem Ford scherte der entgegenkommende Wagen ein und fuhr in Richtung Wewer weiter.

Zeugen, insbesondere die drei überholten Fahrzeugführer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

