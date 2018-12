POL-PB: Fußgängerin schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Barkhauser Straße ist am Montagmorgen eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Gegen 06.50 Uhr wollte ein 42-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus ohne Fahrgäste aus einer Betriebszufahrt nach links auf die Barkhauser Straße in Richtung Frankfurter Weg einbiegen. Es regnete zu diesem Zeitpunkt stark. Der Busfahrer übersah eine auf dem Gehweg in Richtung Wewer gehende Frau. Die 54-jährige Fußgängerin wurde vom Bus erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste nachnotärztlicher Versorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

