POL-PB: Kraftstoffmangel verursacht Verkehrsunfall

Salzkotten (ots) - (ob) Am Freitagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 776 in Höhe Oberntudorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Zuvor war ein 74 Jahre alter Autofahrer aus Paderborn mit seinem Skoda infolge Kraftstoffmangels liegengeblieben. Er war von Paderborn kommend in Richtung Büren unterwegs und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. In der Dunkelheit schaltete er lediglich das Warnblinklicht des Pkw ein und wartete in seinem Fahrzeug. Eine 29 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Bad Driburg, die mit ihrem Ford KA ebenfalls in Richtung Büren unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr dem liegengebliebenen Skoda trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Dabei verletze sie sich leicht und es entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei mit etwa 4500 Euro bezifferte. Die Paderborner Polizei weist darauf hin, dass an liegengebliebenen Fahrzeugen, die nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden können, sofort das Warnblinklicht einzuschalten ist. Danach ist mindestens ein Warndreieck gut sichtbar in ausreichender Entfernung aufzustellen, und zwar bei schnellem Verkehr in etwa 100 m Entfernung. Darüber hinaus ist bei Dunkelheit die Fahrzeugbeleuchtung einzuschalten.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell