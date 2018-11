POL-PB: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Paderborn (ots) - (mb) Ein Radfahrer ist am Mittwoch am Frankfurter Weg mit einem abbiegenden Auto kollidiert und verletzt worden. Der 46-jährige Radler fuhr gegen 19.40 Uhr auf dem Radweg am Frankfurter Weg in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Als er eine Parkplatzzufahrt passieren wollte, übersah ein parallel fahrender Golffahrer (23) den Radler und bog nach rechts ab. Der Radfahrer prallte gegen den Kotflügel und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

