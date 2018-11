POL-PB: Fußgänger stürzt gegen Auto

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Detmolder Straße hat ein Fußgänger (54) am Mittwochabend schwere Verletzungen erlitten. Gegen 22.00 Uhr fuhr eine 33-jährige Skodafahrerin auf der Detmolder Straße in Richtung Schlangen. Unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg an der Einmündung Im Bruch stürzte plötzlich ein Fußgänger vom rechten Straßenrand gegen das Auto. Der alkoholisierte 54-Jährige prallte gegen die Frontscheibe und blieb verletzt auf der Straße liegen. Er gab später an, gestolpert zu sein. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

