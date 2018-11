POL-PB: Zeugen nach Unfall vor Diskothek gesucht - Mann von Auto mitgeschleift - Zwei Verletzte und Fahrerflucht

Paderborn (ots) - (mb) Nach einer Auseinandersetzung vor einer Discothek an der Marienstraße hat ein flüchtender Autofahrer am frühen Freitagmorgen einen Mann (28) angefahren und einen weiteren (22) mitgeschliffen. Der mutmaßliche Unfallfahrer (24) konnte noch in der Nacht von der Polizei gestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Um kurz nach 03.00 Uhr wurde die Polizei wegen eines Verkehrsunfalls in der Marienstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag ein schwerverletzter Mann auf der Straße. Ein weiterer Mann war leicht verletzt. Laut erster Zeugenangaben hatte es vor der Diskothek eine Auseinandersetzung gegeben. Ein Beteiligter sei in einen Smart eingestiegen und habe einen anderen Beteiligten (28) mit dem Kleinwagen angefahren. Ein weiterer Beteiligter sei von dem Auto über 50 Meter mitgeschliffen worden. Der Smart sei dann zur Friedrichstraße und weiter in Richtung Neuhäuser Tor davon gefahren. Bei dem Schwerverletzten handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Paderborn. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Verletzte musste nicht weiter versorgt werden.

Den unfallbeteiligen Smart entdeckte eine Streife wenig später in einer Seitenstraße der Detmolder Straße. Auch der mutmaßliche Fahrer (24) konnte in einer Wohnung aufgegriffen werden. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auch den unfallbeschädigten Smart stellte die Polizei für weitere Untersuchungen sicher.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

