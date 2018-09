POL-PB: Minibagger vom Anhänger "gepflügt"

Etwas "geknickt" nach dem Unfall - unter den Augen der Giraffe wurde der Minibagger vom Anhänger "gepflügt" Bild-Infos Download

Borchen (ots) - (mb) Die Information über einen kuriosen Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag wäre beinahe im Stapel der Vorgänge untergegangen, erreichte die Pressestelle der Polizei aber doch noch.

Am Freitagnachmittag pflügte ein Landwirt (63) am Gellinger Weg ein Feld mit einem Fünf-Schar-Plug. Beim Wenden am Feldrand schwenkte der Pflug über die Straße. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Kleinlasterfahrer (46) auf dem Gellinger Weg in Richtung Gewerbegebiet. Der Lastwagen zog einen Anhänger, auf dem ein Minibagger transportiert wurde. Bei einem Wendemanöver übersah der Traktorfahrer den Kleinlaster. Der ausschwenkende Pflug schlug gegen den Minibagger kippte ihn vom Anhänger. Am Minibagger und Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Foto:

Etwas "geknickt" nach dem Unfall - unter den Augen der Giraffe wurde der Minibagger vom Anhänger "gepflügt"

