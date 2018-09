POL-PB: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Salzkotten (ots) - (mb) An der Upsprunger Straße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einbruch in ein Geschäft verübt worden.

Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in den Lebensmittelmarkt an der Ecke Westerhudestraße. Im Kassenbereich räumten sie die Zigarettenregale aus und entwendeten rund 100 Schachteln.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

