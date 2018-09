POL-PB: Ford Tourneo am Ziethenweg gestohlen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) In der Nacht zu Dienstag ist am Ziethenweg ein weißer Ford Tourneo Courier gestohlen worden.

Der ein Jahr alte Wagen mit PB-Kennzeichen war am Montagabend gegen 19.10 Uhr auf den Parkplätzen in einer der vom Ziethenweg abgehenden Sackgassen abgestellt worden. Am Dienstagmorgen fiel der Diebstahl gegen 07:00 Uhr auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen bitte an:



Der Landrat als

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Riemekestraße 60- 62

33102 Paderborn



Telefon: 05251/306-1320

Fax: 05251/306-1095

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Web: www.polizei.nrw.de/paderborn



Außerhalb der Bürozeiten:





Leitstelle Polizei Paderborn



Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell