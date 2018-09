POL-PB: Farbschmierereien am Wochenende

Paderborn-Elsen (ots) - (mb) Am letzten Wochenende haben unbekannte Täter an mehreren öffentlichen Stellen Farbschmierereien aufgebracht und so Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet.

Die Tatorte ziehen sich von der Sander Straße über die Gesselner Straße, Alisostraße, Simonstraße, Urbanstraße bis zur Von-Eichendorff-Straße. In der Nacht zu Sonntag wurden gegen 00.35 Uhr drei schwarz gekleidete junge Männer gesehen, die an der Gesselner Straße eine Bushaltestelle besprühten. In den genannten Straßen beschmierten vermutlich die gleichen Täter außerdem Stromkästen, Glascontainer, die Wände eines Toilettenhäuschens, eine Hauswand sowie einen Parkplatz und den Straßenbelag. Die Täter nutzen schwarze und rote Sprühfarbe.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

