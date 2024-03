Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise zu Einbrecher gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.3.2024, 6.05 Uhr wurde ein Beckumer aufgrund von Geräuschen in seinem Haus auf der Roncallistraße in Beckum wach. Er stand auf und stellte einen Fremden vor seiner Schlafzimmertür fest. Der Unbekannte flüchtete in den Keller, in dem ihm der 69-Jährige folgte. Anschließend sorgte er dafür, dass der alkoholisierte Tatverdächtige das Haus durch den Kellereingang verließ. Hinweise auf Diebesgut liegen nicht vor.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 40 Jahre alt, schlanke Statur, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, dunkle Haarfarbe, Vollbart, osteuropäischer Phänotyp. Der Mann trug einen dunkelgrünen Parker und keine Schuhe.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell